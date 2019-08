Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Anstiegsdynamik des Bund-Futures (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat nachgegeben und im Tief hat er bei 178,57 notiert, so die Analysten der Helaba.Für latente Unterstützung würden seit Wochen Spekulationen auf eine Lockerung der EZB-Geldpolitik sorgen. In diesem Zusammenhang sei auf die heute anstehende EWU-Inflation verwiesen, die aufgrund des geringen Preisdrucks in Spanien und Deutschland das EZB-Ziel weit verfehlen dürfte. Die technische Situation des Bund-Futures sei uneinheitlich. Da aber der MACD unterhalb seiner Signallinie nach unten gerichtet sei und das Kursmomentum deutlich nachlasse, scheine ein Test und Überschreiten des Mitte August markierten Allzeithochs bei 179,66 wenig wahrscheinlich zu sein. Unterstützungen seien bei 178,22 und bei 177,48 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 178,00 und 179,60. ...

