Guten Morgen,die Märkte stehen an kritischen Punkten. Aus rein technischer Sicht hat sich das Bild im Verlauf dieser Woche deutlich verbessert, wenn auch in kleinen Schritten. Doch gerade das ist das Beste, was passieren kann. Denn kleine Schritte in die richtige Richtung sind besser als große Sprünge. Und so stehen wir pünktlich zu Beginn des September an jenen Punkten, die möglicherweise darüber entscheiden, ob es eine Herbstrally gibt oder nicht.Die Parallelen zwischen DAX und Dow Jones sind in der aktuellen Lage ebenfalls bemerkenswert identisch. Im Fall des DAX hatten wir bereits diese Woche die Formation einer umgedrehten Schulter-Kopf-Schulter Formation und deren Bedeutung dargestellt, siehe Beitrag vom 26.08. Nun wird sich in den kommenden Tagen zeigen, ob sich diese Erwartung bewahrheitet. Sollte das in der kommenden Woche entschieden werden, wird sich das auch in zahlreichen Einzelwerten spiegeln.

