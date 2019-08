BERLIN (Dow Jones)--Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat kurz vor den Landtagswahlen erneut eine Koalition mit AfD und die Tolerierung einer Minderheitsregierung durch die Rechtspopulisten ausgeschlossen. "Der AfD darf man keine Verantwortung für dieses Land übertragen. Es ist eine Partei, die immer weiter in den Rechtsextremismus abrutscht", sagte Kretschmer Im ZDF-Morgenmagazin. "Das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren ganz deutlich sehen."

Kretschmer betonte, dass das von der gesamten sächsischen CDU so gesehen werde. Damit käme den Grünen bei der Koalitionsbildung in Sachsen eine Schlüsselrolle zu.

Laut Umfragen könnte Kretschmers CDU am Sonntag trotz Verluste stärkste Partei bei den Landtagswahlen werden. Das neueste "Politbarometer-Extra" der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF ergab, dass die CDU zurzeit auf 32 Prozent käme (plus 1 im Vergleich zur Vorwoche). Die Linke käme auf 14 Prozent (unverändert), die SPD auf 8,5 Prozent (minus 0,5), die AfD auf 25 Prozent (unverändert), die Grünen auf 10,5 Prozent (plus 0,5), die FDP auf 5 Prozent (unverändert) und die anderen Parteien zusammen auf 5 Prozent (minus 1). Bei der Landtagswahl 2014 war die CDU auf 39,4 Prozent gekommen.

Bei der Frage, wen man lieber als Ministerpräsidenten hätte, verfügt Kretschmer sowohl gegenüber dem AfD-Spitzenkandidaten Jörg Urban mit 67 Prozent zu 9 Prozent als auch gegenüber dem Linke-Spitzenkandidaten Rico Gebhardt mit 62 Prozent zu 9 Prozent über einen gewaltigen Vorsprung.

