Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel im Juli überraschend schwach

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Juli stärker gefallen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, sanken die Umsätze nach Abzug der Inflation um 2,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten nur einen Rückgang um 1,0 Prozent prognostiziert. Für Juni wurde der monatliche Anstieg auf real 3,0 (zunächst: plus 3,1) Prozent revidiert.

Umfrage: CDU baut in Sachsen Spitzenposition vor Wahl aus

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen hat die CDU in einer neuen Umfrage ihre Spitzenposition ausgebaut. In der Erhebung der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen kommt die CDU auf 32 Prozent. Das sind 7,5 Prozentpunkte mehr als die AfD, die 24 Prozent erreicht. Der aktuellen Erhebung zufolge käme die Linke auf 14 Prozent, die Grünen würden 11 Prozent erreichen und die SPD läge bei 8,5 Prozent. Die FDP muss mit 5 Prozent nach wie vor um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.

Kretschmer schließt nach Wahlen Zusammenarbeit mit AfD in Sachsen aus

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat kurz vor den Landtagswahlen erneut eine Koalition mit AfD und die Tolerierung einer Minderheitsregierung durch die Rechtspopulisten ausgeschlossen. "Der AfD darf man keine Verantwortung für dieses Land übertragen. Es ist eine Partei, die immer weiter in den Rechtsextremismus abrutscht", sagte Kretschmer Im ZDF-Morgenmagazin. "Das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren ganz deutlich sehen."

Johnson will Gespräche mit der EU über den Brexit intensivieren

Der britische Premierminister Boris Johnson will die Gespräche mit der EU über den Brexit forcieren. Während des ganzen Septembers sollten sich die Unterhändler beider Seiten zwei Mal pro Woche treffen, kündigte Johnson an. Nur so bestehe die Möglichkeit einer Einigung vor dem angestrebten Austrittsdatum Großbritanniens am 31. Oktober. Notfalls will der konservative Premier sein Land auch ohne Abkommen aus der EU führen.

Europäer beraten in Helsinki über Atomabkommen mit dem Iran

Die europäischen Garantiemächte des Atomabkommens mit dem Iran kommen am Freitag kurzfristig zu Beratungen zusammen. Der britische Außenminister Dominic Raab werde in der finnischen Hauptstadt Helsinki mit seinen Kollegen aus Deutschland und Frankreich sowie der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini Gespräche darüber führen, wie das Abkommen erhalten werden könne, teilte die britische Regierung in der Nacht mit. In Helsinki tagen derzeit die EU-Außenminister.

Polens Botschafter fordert Lösung im Reparationsstreit

Der polnische Botschafter in Berlin, Andrzej Przylebski, hat eine Lösung im Streit um deutsche Reparationszahlungen angemahnt. "Das ist für uns wirklich ein Problem", sagte Przylebski der Nachrichtenagentur AFP. "Wenn Deutschland ein moralisches Vorbild für die Aufarbeitung der eigenen Geschichte sein will, dann sollte Deutschland - und zwar von sich selbst heraus - über eine Lösung des Problems nachdenken", sagte der Botschafter. Die Bundesregierung lehnt entsprechende Forderungen aus Warschau kategorisch ab und verweist stets darauf, dass das Thema juristisch "abgeschlossen" sei.

USA nehmen Huawei wegen weiterer Fälle ins Visier - Kreise

Die USA nehmen den chinesischen Konzern Huawei offenbar wegen weiteren Fällen angeblichen Technologiediebstahls ins Visier. Informierte Personen sagten, dass US-Staatsanwälte mehrere weitere Fälle, die auf bestehenden Verfahren gegen die Huawei Technologies Co aufbauten, untersuchten. Der Konzern werde dabei beschuldigt, über Jahre hinweg geistiges Eigentum von mehreren Personen und Unternehmen gestohlen zu haben.

US-Regierung will Vorschriften gegen Methan-Ausstoß abschaffen

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Regulierungen gegen den Ausstoß des klimaschädlichen Gases Methan abschaffen. Damit solle die Öl- und Erdgasbranche von "nutzlosen" Belastungen befreit werden, erklärte der Chef der US-Umweltbehörde EPA, Andrew Wheeler. Gestrichen werden sollen unter anderem Vorschriften, wonach die Unternehmen an Bohrlöchern, Pipelines und Speicheranlagen technische Vorkehrungen dagegen zu treffen haben, dass Methan in die Umwelt austritt.

Trump sagt Polen-Reise wegen Hurrikans "Dorian" ab

Wegen des auf die Küste des US-Bundesstaats Florida vorrückenden Hurrikans "Dorian" hat US-Präsident Donald Trump eine geplante Reise nach Polen kurzfristig abgesagt. Trump gab die Änderung seiner Pläne in Washington bekannt. Er sollte am Sonntag in Warschau an Zeremonien zum Gedenken an den Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen vor 80 Jahren teilnehmen, mit dem der Zweite Weltkrieg begonnen hatte.

Trump richtet im Pentagon Militärkommando für den Weltraum ein

US-Präsident Donald Trump hat im Pentagon ein neues Militärkommando für den Weltraum eingerichtet. "SpaceCom stellt sicher, dass die Dominanz Amerikas im Weltraum nie bedroht wird", sagte Trump bei einer Zeremonie im Weißen Haus. Das neue Kommando, das unter anderem US-Satelliten vor feindlichen Angriffen schützen soll, steht unter Führung von Luftwaffengeneral John Raymond.

Feld der Präsidentschaftsbewerber bei US-Demokraten schrumpft weiter

Das Feld der Bewerber bei den US-Demokraten um die Kandidatur gegen Präsident Donald Trump ist weiter geschrumpft: Nun warf auch Senatorin Kirsten Gillibrand das Handtuch. Damit verbleiben 20 Bewerber. Die Hälfte davon hat allerdings einen noch schwereren Stand als zuvor: Aufgrund ihrer niedrigen Umfragewerte und Spendensammlungen wurden zehn Bewerber von der nächsten TV-Debatte der Demokraten ausgeschlossen.

USA wollen vorerst größere Truppenzahl in Afghanistan behalten

Die USA wollen auch nach ihrem angestrebten Friedensabkommen mit den radikalislamischen Taliban zunächst weiterhin eine größere Truppenpräsenz in Afghanistan behalten. Die Zahl der dortigen Soldaten solle nach der anvisierten Vereinbarung auf zuerst 8.600 Soldaten reduziert werden, sagte US-Präsident Donald Trump. Danach werde weiter gesehen. Derzeit sind in Afghanistan mehr als 13.000 US-Soldaten stationiert.

S&P stuft Argentinien-Rating nach Restrukturierungsplänen ab

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Umschuldungspläne Argentiniens als Zahlungsausfall gewertet. Die einseitige kompensationslose Verlängerung der Laufzeiten der Anleihen, die auf lokale und internationale Währungen laufen, stelle nach den Kriterien von S&P zunächst einen Zahlungsausfall dar. Die Agentur stufte das langfristige Kreditrating der Papiere in lokalen und internationalen Währungen auf SD ab, was einem Zahlungsausfall entspreche.

Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong festgenommen

Der bekannte Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong ist nach Angaben seiner Partei festgenommen worden. Er sei am Freitagmorgen gegen 07.30 Uhr auf offener Straße in ein Zivilfahrzeug verfrachtet worden, teilte Demosisto im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Zuvor hatte die Polizei eine für Samstag geplante Großdemonstration der Demokratiebewegung gegen die pekingtreue Führung der chinesischen Sonderverwaltungszone verboten.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nationwide Hauspreisindex Aug unverändert gg Vm; +0,6% gg Vj

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Aug -14 (Juli: -11)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Aug PROGNOSE: -10

Japan/Industrieproduktion Juli +1,3% (PROG: +0,3%) gg Vm

Japan/Arbeitslosenquote Juli 2,2% (PROG: 2,3%)

Japan/Einzelhandelsumsatz Juli -2,0% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Juli -4,8% gg Vj

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Aug +0,7% (PROG: +0,7%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Aug +0,6% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Aug unverändert gg Vm

Südkorea Industrieproduktion Juli +2,6% (PROG: +0,5%) gg Vormonat

Südkorea Industrieproduktion Juli +0,6% (PROG: -1,5%) gg Vorjahr

Südkorea Index Frühindikatoren Juli 97,6 (Juni: 97,9)

Südkoreas Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,5%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.