PowerCell wird ein Brennstoffzellen-System für Tests an Lkw an die Universität in Aachen liefern. Das Produkt kommt im Rahmen des "LiVe Projects" zum Einsatz. Die übergeordnete Zielsetzung des Projektes bestehe in der Modularisierung des Antriebstranges zur optimalen Bedienung unterschiedlicher Kundenbedürfnisse unter Berücksichtigung einer kostenorientierten Auslegung und Integration, heißt es auf der Homepage.

