Die britische Investmentbank HSBC hat ABN Amro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21 auf 22 Euro angehoben. Ein möglicher Kauf von De Volksbank zu einem günstigen Preis könnte einen Gewinnzuwachs von bis zu 15 Prozent je Aktie bedeuten, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die niederländische Bank könnte so auch ihr Überschusskapital vernünftig einsetzen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2019 / 14:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0011540547