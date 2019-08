Die VKB hat angekündigt, dass sie das Maklermanagement in ihren Konzernbereichen Komposit und Kranken technisch ausbauen und auch zukünftig mehr Mittel in die Vertriebstechnik investieren will. Dabei geht es im Einzelnen um eine Erweiterung für das Vertriebsportal AloA und die Verfügbarmachung von Services ...

