Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Daimler von "Hold" auf "Buy" hochgestuft mit einem unveränderten Kursziel von 49 Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) und der freie Barmittelfluss des Autobauers im ersten Halbjahr seien durch eine Fülle an Faktoren belastet worden, die er als Einmalposten ansehe oder die in der zweiten Jahreshälfte auslaufen sollten, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daimler dürfte die Ziele erreichen. Die Aktie habe zu stark nachgegeben./ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0007100000

AXC0078 2019-08-30/09:41