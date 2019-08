Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Erfreuliche Nachricht für die Mitarbeitenden der Klinik Belair und die Bewohner der Region Schaffhausen: Hirslanden und Swiss Medical Network, die beiden größten Privatklinikgruppen der Schweiz, haben eine Vereinbarung zur Übernahme der Klinik Belair in Schaffhausen getroffen, so die AEVIS VICTORIA SA (ISIN CH0478634105/ WKN A2PLW7) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...