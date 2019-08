Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kritik an der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank verstummt nicht, so die Analysten der Helaba.So treibe die Sorge vor Minuszinsen und höheren Gebühren inzwischen nicht nur die Banken und Sparkassen um, sondern auch deren Kunden. Derweil seien die Spekulationen auf eine Lockerung im kommenden Monat allgegenwärtig. Den Marktteilnehmern sei vor allem der enttäuschende ifo-Geschäftsklimaindex noch präsent, sowie die niedrigen Teuerungsraten und Inflationserwartungen. Gestern habe sich dies erneut mit dem schwachen und rückläufigen Preisdruck in Deutschland und Spanien gezeigt, der jeweils auch unterhalb der Konsensschätzung ausgefallen sei. Damit einhergehend seien die Erwartungen für die Schnellschätzung der EWU-Teuerung ebenfalls gering. ...

