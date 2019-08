Hyundai plant insgesamt 17 elektrische Nutzfahrzeuge bis spätestens 2025. Der südkoreanische Hersteller will sein Angebot an Nutzfahrzeugen bis dahin um sieben Batterie-elektrische und zehn Brennstoffzellen-Modelle erweitern. Wie der koreanische Konzern mitteilte, sollen unter den 17 Modellen mindestens ein Batterie-elektrischer Bus und ein Bus mit Brennstoffzellen-Antrieb sein, der in der Hauptstadt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...