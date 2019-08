Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am Donnerstag hat sich der Senat in Berlin auf die Gestaltung des Mietendeckels geeinigt. Die Eckpunkte sind aus Sicht der Immobilienkonzerne lockerer als befürchtet. Davon kann auch der heutige Trading-Tipp Ado Properties profitieren. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.