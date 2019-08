Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) lieferte gestern wieder ein Trading Update respektive die 9-Monats-Zahlen zumpünktlich! Was ja nicht immer der Fall war.

Bevor wir zu den Geschäftszahlen kommen, möchten wir kurz zum neuen Selbstverständnis der (NEW-) Steinhoff International Holdings NV kommen, weil dieses auch eine Hinweis auf die Zukunft geben kann, ob und wie die ganze Steinhoff oder ihre gesunden Teile überleben werden oder können:

Wie bereits auf ihrer - für uns überzeugenden - Charmeoffensive am 13.08. in Südafrika angekündigt, will die neue Steinhoff eine reine Investmentholding werden respektive sein. So wird sie dann auch auf dem Kurzbericht zum Quartalsende bezeichnet: " Steinhoff today... is a global investment holöding company with investments in a diverse range of retailers." Und welche sind das aktuell? 50% der durch das Chapter 11 gegangenen Mattres Inc. - nun wieder vom Ballast befreit auf gesundem Wachstumskurs. 71% der gesunden Pepkor Südafrika Gruppe, die während der gesamten Krise gesunde Ergebnisse erzielte und deren Teilabverkauf und Rückzahlungen von Darlehen an die Mutter sehr geholfen haben bei der Rettung der Steinhoff Holding. Noch 100% ...

