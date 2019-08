Eckert & Ziegler fokussiert auf Radiopharmazeutika DGAP-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Sonstiges Eckert & Ziegler fokussiert auf Radiopharmazeutika 30.08.2019 / 10:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 30.08.2019. Die Eckert & Ziegler AG (ISIN DE0005659700) hat im Rahmen ihrer Fokussierung auf radiopharmazeutische Produkte ihren Dienstleistungsbereich kerntechnischer Rückbau mit Wirkung zum 1.9.2019 an die RIS Industrie- und Kraftwerksservice GmbH & Co. KG mit Sitz in Lubmin verkauft. Die Sparte war 2017 durch die Übernahme der Gamma-Service-Gruppe zur Eckert & Ziegler AG gekommen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 rund 600.000 EUR Umsatz. "Der Rückzug aus dem kerntechnischen Rückbau ist Bestandteil unserer Ausrichtung auf medizintechnische Produkte und Radiopharmazeutika, bei denen wir mittlerweile weltweit ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen anbieten. Die Margen und Entwicklungsperspektiven sind in diesem Bereich für uns deutlich aussichtsreicher als in Sparten, in denen wir keine vergleichbare kritische Masse besitzen", erklärte dazu Dr. Andreas Eckert, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler AG. Über Eckert & Ziegler. Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit rund 800 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. Wir helfen zu heilen. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen: Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de 30.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Eckert & Ziegler Strahlenund Medizintechnik AG Robert-Rössle-Str.10 13125 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 941084-138 Fax: +49 30 941084-112 E-Mail: karolin.riehle@ezag.de Internet: www.ezag.de ISIN: DE0005659700 WKN: 565970 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 866109 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 866109 30.08.2019 ISIN DE0005659700 AXC0091 2019-08-30/10:22