Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" belassen. Zwar habe der Gegenwind mit den sinkenden Zinsen und makroökonomischen Unsicherheiten seit Jahresbeginn durchaus nochmal zugenommen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch sei das Geschäftsmodell der Schweizer Vermögensverwalter mit Blick auf die derzeit niedrige Bewertung attraktiv, vor allem dann, wenn die Selbsthilfemaßnahmen erste Wirkungen zeigten. Im Vergleich zum Konkurrenten UBS dürfte der Markt insgesamt zuversichtlicher auf die Credit Suisse schauen./kro/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2019 / 03:04 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012138530