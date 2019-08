Original-Research: Baumot Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Baumot Group AG Unternehmen: Baumot Group AG ISIN: DE000A2DAM11 Anlass der Studie: Research Studie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,40 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Signifikante Umsatz- und Ergebnisimpulse durch die PKW-Nachrüstung in Aussicht Jedoch zeichnet sich bereits im laufenden Geschäftsjahr 2019 ein Turnaround an. Weiterhin gehen wir davon aus, dass es durch das PKW-Nachrüstgeschäft, welches durch Daimler und VW mit bis zu 3.000 EUR finanziert wird, zu deutlichen Umsatz- und Ergebnisimpulsen kommen wird. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 reduzierten sich die Umsatzerlöse auf 6,19 Mio. EUR (VJ: 9,83 Mio. EUR ). Durch die Verzögerungen der Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen zur Klimaverbesserung war das Geschäft in Deutschland noch rückläufig. Weiterhin kam es durch längere Prüfungsprozesse in Großbritannien zu Verschiebungen in der Bus-Nachrüstung, was erst in der zweiten Jahreshälfte zu einem Umsatzbeitrag führte. Gleichzeitig fielen durch die US-Sanktionen potenzielle Umsatzerlöse aus dem Iran in Höhe von rund 3,0 Mio. EUR weg. Mit dem Umsatzrückgang musste ein negatives EBITDA in Höhe von 6,14 Mio. EUR (VJ: 6,20 Mio. EUR ) verbucht werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 22,00 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 1,10 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Diese Guidance beinhaltet noch nicht die Umsatzerlöse, welche sich aus dem PKW-Nachrüstgeschäft ergeben könnten. So sollen die Umsatzerlöse insbesondere in Großbritannien, Italien und Israel erzielt werden und laut dem Management wurden bereits in den ersten Monaten höhere Umsatzerlöse als im gesamten Geschäftsjahr 2018 erzielt. Somit scheint sich bereits im Stammgeschäft eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung abzuzielen. Durch die offizielle Bezuschussung einer Nachrüstung durch VW und Daimler sollte ein deutlicher Umsatz- und Ergebnisimpuls auf die Baumot zukommen. Die Bezuschussung beginnt ab dem 31.10.2019 und beläuft sich auf 3.000 EUR . Neben der finanziellen Komponente sollte auch die Nachrüstung für PKW-Besitzer besonders interessant sein, da sie anschließend nicht mehr von Fahrverboten betroffen sein werden. Im Rahmen der Nachrüstung wird eine Art Freifahrtschein auch für zukünftige Emissionsniveaus gegeben. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich zwischen 2020 und 2022 etwa 170 Mio. EUR aus dem PKW-Nachrüstgeschäft erzielen lassen kann. Wir gehen aktuell von Umsatzerlösen in Höhe von 21,67 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2019 und weiteren 30,33 Mio. EUR in 2020, bzw. 48,53 Mio. EUR in 2021 aus. Entsprechend sollte sich der Jahresüberschuss von -0,55 Mio. EUR in 2019 auf 2,29 Mio. EUR in 2020 steigern und 5,29 Mio. EUR in 2021 erreichen. Wir gehen davon aus, dass dem Unternehmen aktuell der Turnaround gelingt und durch die geförderte PKW-Nachrüstung zudem signifikante Umsatz- und Ergebnissprünge möglich sind. Auf Basis unseres DCF- Modells haben wir ein Kursziel in Höhe von 3,40 ermittelt und vergeben das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18849.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 27.08.2019 (15:30 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 30.08.2019 (10:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2020 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

