Daimler-Calls mit hohen Chancen bei Fortsetzung der Erholung

Nachdem die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) nach ihrem Einbruch im Mai 2019 in eine Seitwärtsbewegung eingetreten war, brach der Aktienkurs seit Anfang August 2019 von 48 Euro um mehr als 16 Prozent auf bis zu 40,19 Euro (26.8.19) ein. In den vergangenen Tagen konnte sich der Aktienkurs von diesen langjährigen Tiefstständen etwas nach oben hin absetzen. Die Bestätigung der Kaufempfehlung und des Kursziels bei 49 Euro durch das Analysehaus Kepler Cheuvreux könnte die Erholung der in den vergangenen Wochen massiv unter Druck gestandenen Aktie nun noch etwas ausweiten.

Für risikobereite Anleger, die der Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder Erholungspotenzial auf bis zu 47 Euro zutrauen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 1.8.19), dann werden Long-Hebelprodukten hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 45 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 45 Euro, Bewertungstag 18.10.19, BV 0,1, ISIN: DE000PX202E9, wurde beim Aktienkurs von 43,00 Euro mit 0,075 - 0,085 Euro gehandelt.

Setzt die Daimler-Aktie in spätestens einem Monat ihre Erholung auf 47 Euro fort, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,23 Euro (+171 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 40,185 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 40,185 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JP3GRD0, wurde beim Aktienkurs von 43,00 Euro mit 0,30 - 0,31 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler-Aktie auf 47 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,68 Euro (+119 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,833 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,833 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ1CCX3, wurde beim Aktienkurs von 43,00 Euro mit 0,42 - 0,43 Euro quotiert.

Wenn sich der Kurs der Daimler-Aktie in absehbarer Zeit auf 47 Euro steigert, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,81 Euro (+88 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de