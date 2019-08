Hamburg (ots) - Annegret Willems (47) verstärkt ab 1. September 2019 als Leiterin Sales Development den dpa-Vertrieb. In der neu geschaffenen Position wird sie die vertrieblichen Aktivitäten mit dem Ziel, das Umsatz- und Kundenwachstum auszubauen, planen, steuern und gestalten. Sie berichtet direkt an den Leiter Marketing und Vertrieb Thorsten Matthies.



"Mit Annegret Willems kommt eine daten- und performanceorientierte Vertriebsexpertin mit ausgezeichneten Kenntnissen von Vertriebssteuerung und -controlling in unser Team. Mit ihrer Erfahrung aus der Umsetzung von Vertriebsprojekten in unterschiedlichen Unternehmensstrukturen und auf anspruchsvollen Märkten wird sie den dpa-Vertrieb nachhaltig unterstützen", sagt Thorsten Matthies, Leiter Vertrieb und Marketing.



Annegret Willems verfügt über langjährige Erfahrung beim Aufbau und der Steuerung von Vertriebsorganisationen im B2B-Geschäft. Sie kommt vom Medizintechnik-Anbieter Olympus Deutschland GmbH, wo sie als Group Leader Commercial Excellence Projekte aus den Bereichen Sales Force Effectiveness & Enablement, CRM, Pricing & Commercial Offering sowie Market Access betreute. Zuvor verantwortete sie bei der seca gmbh in Hamburg als Bereichsleiterin den Vertrieb von medizinischen Messsystemen in Deutschland, Österreich und Polen und den Aufbau eines Dienstleistungsportfolios.



Annegret Willems studierte Geschichte an der Universität in Köln und absolvierte zusätzlich ein MBA-Studium in London. In dieser Zeit arbeitete sie zudem als Personal Assistant an der deutschen Botschaft in London.



Über dpa



Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 150 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 179 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).



Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)



Social Media: www.dpa.com/de/social-media



