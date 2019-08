Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Heute dürften in den USA und der Eurozone Inflationsdaten im Mittelpunkt stehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In den USA habe der Preisdruck trotz einer hohen Auslastung des Arbeitsmarkts in den letzten Monaten im Trend sogar nachgelassen. Auch im Juli dürfte der von der US-Notenbank genau beobachte PCE Deflator mit 1,6% gg. Vj. auf einem vergleichbar niedrigen Niveau liegen und stehe damit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik durch die FED nicht im Weg - die Analysten würden dieses Jahr noch mit zwei Leitzinssenkungen um jeweils 0,25% im September und Oktober dieses Jahres rechnen. ...

