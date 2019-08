Quantum Air aus Los Angeles hat 26 E-Kleinflugzeuge von Bye Aerospace bestellt. Es handelt sich um 22 Exemplare des viersitzigen eFlyer 4, zwei zweisitzige eFlyer 2 sowie zwei noch in Entwicklung befindliche E-Flugzeuge. Mit den eFlyern will Quantum Air einen Flugtaxidienst in Los Angeles aufbauen - und laut einer vollmundigen Ankündigung des CEO auch deutlich günstiger als aktuelle Privatflüge machen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...