- Nachhaltige Bauweise: Neubau wird nach DGNB in Gold zertifiziert Swiss Life Deutschland wächst und plant ein neues Seminar- und Tagungszentrum am Firmenstandort in Hannover-Lahe. Der Bauantrag wurde nun eingereicht. Der Neubau wird über eine Gesamtfläche von etwa 7.300 Quadratmeter, davon circa 3.800 Quadratmeter Tagungs- und Bürofläche mit mehr als 30 Schulungs- und Tagungsräumen und über einen 650 Quadratmeter großen Veranstaltungssaal verfügen. Dadurch entstehen zusätzlich 170 moderne Arbeitsplätze und ein neuer Betriebskindergarten.



"Neue Heimat für die Finanzberatung und klares Bekenntnis zum Standort Hannover"



Swiss Life Deutschland befindet sich auf einem klaren Wachstumskurs. Das spiegelt sich sowohl in der Anzahl der Finanzberater der Vertriebsgesellschaften Swiss Life Select, tecis, HORBACH und Proventus wider, als auch im Wachstum der Belegschaft. Der geplante Neubau mit dem Namen "Karriere-Campus" bietet Platz für die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Finanzberater und Vertriebspartner, als auch für eine Erweiterung der Büroflächen für die mehr als 730 Mitarbeitenden der Swiss Life-Service-Zentrale in Hannover. "Die Nachfrage nach persönlicher Finanzberatung ist ungebrochen und wir rüsten uns damit auch für weiteres Wachstum. Mit dem Neubau setzen wir als Arbeitgeber und Finanzberatungskonzern ein klares Bekenntnis für den Standort Hannover und wollen einen Beitrag leisten, dass Mitarbeitende und Finanzberater ihre Potentiale voll entfalten können. Der Karriere-Campus wird die neue Heimat der Finanzberatung werden", sagt Jörg Arnold, CEO von Swiss Life Deutschland. Der multifunktionale Neubau wird auch anderen Unternehmen und Organisationen als Tagungszentrum zur Verfügung stehen und ergänzt das Angebot am Messe- und Kongressstandort Hannover. Matthias Wald, Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland betont die Wichtigkeit der Ausbildung der Finanzberater: "Wir investieren damit nicht nur in ein neues Gebäude, sondern ganz bewusst in die Aus- und Weiterbildung unserer Finanzberater. Davon profitieren die Qualität der Beratung und unmittelbar unsere Kunden." Der neue "Karriere-Campus" wird ein Seminarzentrum und Büro der Zukunft: Sowohl Finanzberater und Mitarbeitende als auch externe Gäste werden moderne Räumlichkeiten vorfinden, die den kreativen Austausch von Ideen, die Vernetzung und die Entfaltung des eigenen Potentials fördern. Dies trägt zum Unternehmenszweck von Swiss Life bei, Kunden und Mitarbeitende zu unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Zeitgleich wird es ausreichend Rückzugsräume für ruhiges und fokussiertes Arbeiten geben.



Modern, intelligent, flexibel - und gleichzeitig verbindend



Moderne Architektur in Verbindung mit neuester Veranstaltungstechnik und intelligentem Büromanagement soll dabei eine vernetzte und gleichzeitig flexible Arbeitsweise ermöglichen. Zusätzlich sind ein neuer Betriebskindergarten sowie Catering-, Lounge- und Außenbereiche nur einige Elemente im Hinblick auf eine ausgewogene Work-Life-Balance.



Mit 650 qm großem Saal unter den Top 5 Veranstaltungsmöglichkeiten in Hannover



Nach Erteilung der Baugenehmigung soll zeitnah der Bau beginnen. Der rund 650 Quadratmeter große Veranstaltungssaal wird über modernste Medientechnik verfügen und kann dreigeteilt werden. Mehr als 30 Schulungsräume, die von 12 bis eben 650 Quadratmeter groß sein werden, können sowohl für Vertriebs- und Mitarbeiterschulungen als auch von externen Gästen gebucht werden. Nutzbar ist der "Karriere-Campus" für Gruppen von zehn bis 600 Personen. Bei voller Auslastung finden bis zu 1.000 Personen Platz im Neubau.



Die Pläne für das Gebäude wurden von der Hamburger Niederlassung des Architektenbüros HPP entworfen, die zuvor in einem Wettbewerb gegen vier Konkurrenten überzeugen konnten. Dabei stand auch eine nachhaltige Bauweise im Fokus der Planungen. Der "Karriere-Campus" wird die Gold-Zertifizierungskriterien der deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) erfüllen und zudem über Lademöglichkeiten von Elektroautos verfügen. An der Namensgebung und Außenfassade wurden zudem die Finanzberater der Vertriebe und die Mitarbeitenden in Hannover beteiligt.



Swiss Life animiert Menschen dazu, sich bewusst mit ihren eigenen Fähigkeiten, Talenten und Werten auseinanderzusetzen und diese weiterzuentwickeln. Dazu investiert das Unternehmen gezielt in die Aus- und Weiterbildung. Als vertrauensvoller Partner - Arbeitgeber und Finanzberater - wird Komplexität reduziert und Freiräume für ein selbstbestimmtes Leben geschaffen.



Über Swiss Life Deutschland



Swiss Life Deutschland ist ein führender Anbieter von Finanz- und Vorsorgelösungen. Mit unseren qualifizierten Beraterinnen und Beratern sowie unseren vielfach ausgezeichneten Produkten sind wir ein Qualitätsanbieter im deutschen Markt.



Unter der Marke Swiss Life stehen Privat- und Firmenkunden flexible Versicherungsprodukte und Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorge und Sicherheit zur Verfügung. Kernkompetenzen sind dabei die Arbeitskraftabsicherung, die betriebliche Altersversorgung und moderne Garantiekonzepte. Der Vertrieb erfolgt über die Zusammenarbeit mit Maklern, Mehrfachagenten, Finanzdienstleistern und Banken. Die 1866 gegründete deutsche Niederlassung von Swiss Life hat ihren Sitz in Garching bei München und beschäftigt einschließlich Tochtergesellschaften rund 950 Mitarbeiter. Swiss Life Deutschland ist auch im Jahr 2019 wiederholt als Top Employer ausgezeichnet worden und ständig auf der Suche nach Talenten. Derzeit werden am Standort Hannover insbesondere IT-Mitarbeiter gesucht.



Die Marken Swiss Life Select, tecis, HORBACH und Proventus stehen für ganzheitliche und individuelle Finanzberatung. Kunden erhalten dank des Best-Select-Beratungsansatzes eine fundierte Auswahl passender Lösungen von ausgewählten Produktpartnern in den Bereichen Altersvorsorge, persönliche Absicherung, Vermögensplanung und Finanzierung. Für die Sicherheit und finanzielle Unabhängigkeit der Kunden engagieren sich deutschlandweit rund 3.800 Berater. Mit der Vertriebs-Serviceplattform Swiss Compare entlastet Swiss Life Deutschland kleine und mittlere Finanzvertriebe und hilft ihnen dabei, sich unter ihrer bestehenden Marke zukunftssicher aufzustellen und sich auf die Kundenberatung zu konzentrieren. Hauptsitz für die Finanzberatungsunternehmen mit mehr als 730 Mitarbeitenden ist Hannover.



