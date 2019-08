Eckert & Ziegler liefert Radioisotope an Alpha Tau DGAP-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge Eckert & Ziegler liefert Radioisotope an Alpha Tau 30.08.2019 / 11:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 30.08.2019. Die Eckert & Ziegler AG (ISIN DE0005659700) hat gestern mit Alpha Tau Medical eine mehrjährige Liefervereinbarung über Thorium-228 unterzeichnet. Das Radioisotop wird zur Herstellung von Alpha DaRT, einer innovativen Therapie für die Behandlung solider Tumore, verwendet. Alpha Tau Medical führt dazu mehrere internationale klinische Studien durch und erwartet bald eine Zulassung. "Wir freuen uns über diesen Auftrag, der uns das zunehmende Interesse an Alpha-Strahlern in der Krebsmedizin zeigt. Alpha-Strahler sind aufgrund ihrer hohen Energie und geringen Reichweite gut für die Behandlung unterschiedlicher Tumorarten geeignet. Sie zerstören die Krebszelle mit sogenannten DNA-Doppelstrangbrüchen so nachhaltig, dass der unerwünschte Reparaturmechanismus in den Tumorzellen ausgeschaltet wird, erklärte Dr. Lutz Helmke, Vorstandsmitglied der EZAG und Leiter des Radiopharmaziesegments. "Mit Eckert & Ziegler haben wir einen Isotopenspezialisten und Lieferanten gefunden, der unsere innovative Therapie mit Alpha DaRT (Diffusing Alpha-emitters Radiation Therapy) unterstützt. Wir bereiten uns momentan auf die Zulassung und weltweite Produkteinführung vor und freuen uns daher auf eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit," ergänzte Uzi Sofer, CEO der Alpha Tau Medical, Tel Aviv, Israel. Über Eckert & Ziegler. Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit rund 800 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. Wir helfen zu heilen. Über Alpha Tau Medical Alpha Tau Medical Ltd. ist ein israelisches Biotechnologieunternehmen, das 2016 gegründet wurde und sich auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung einer Krebstherapie bei soliden Tumoren konzentriert, die erstmalig auf Alpha-Strahlung basiert (Alpha DaRT, Diffusing alpha-emitter Radiation Therapy). www.alphatau.com Your contact: Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de Alpha Tau Medical LTD. Amnon Gat, COO School of Physics, Tel Aviv University, P.O. Box 39040 Tel Aviv 6997801, Israel amnong@alphatau.com, www.alphatau.com Alpha Tau Medical Related Files: Images and Videos 30.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Eckert & Ziegler Strahlenund Medizintechnik AG Robert-Rössle-Str.10 13125 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 941084-138 Fax: +49 30 941084-112 E-Mail: karolin.riehle@ezag.de Internet: www.ezag.de ISIN: DE0005659700 WKN: 565970 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 866277 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 866277 30.08.2019 ISIN DE0005659700 AXC0123 2019-08-30/11:54