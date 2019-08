Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Korea hat ihre Leitzinsen wie mehrheitlich erwartet unverändert bei 1,50% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Juli hätten die Zentralbanker den Satz um 25 BP zurückgenommen. Im Anschluss an die Zinsentscheidung habe der Notenbankchef erklärt, es gebe im Fall einer konjunkturellen Abkühlung Spielraum für weitere Zinssenkungen. Die Analysten würden für Oktober mit einem derartigen Schritt um 25 BP auf 1,25% rechnen. (30.08.2019/alc/a/a) ...

