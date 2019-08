Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat angesichts der verheerenden Brände im Amazonasgebiet einen Importstopp für Soja und Rindfleisch von aktuellen Brandrodungsflächen in Brasilien gefordert. "Wir können Rindfleisch und Soja aus diesen zerstörten Gebieten nicht weiter auf den europäischen Markt importieren, weil ansonsten retten wir dieses wunderbare Stück Erde nicht. Nur beklagen, das hilft hier nicht weiter", sagte Baerbock am Donnerstag in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Ein Einfuhrstopp wäre ein massives Druckmittel.

Am Mercosur-Vertrag, mit dem die Europäische Union mit vier südamerikanischen Ländern die größte Freihandelszone der Welt aufbauen will, äußerte Baerbock deutliche Kritik. Das Problem sei, dass etwa Klimaschutzstandards im freiwilligen Teil verankert und nicht einklagbar seien. Klimaschutz und soziale Standards müssten aber verbindlich eingehalten werden. "Das bedeutet für mich: Dieses Abkommen kann so nicht geschlossen werden."

Der Mercosur-Vertrag soll Unternehmen in der EU jährlich vier Milliarden Euro an Zöllen ersparen und die Exporte ankurbeln. Zum Mercosur gehören Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Das Ende Juni vereinbarte Mercosur-Abkommen ist noch nicht von den EU-Staaten ratifiziert./krk/DP/nas

AXC0135 2019-08-30/12:23