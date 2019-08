Cancom: Toller Einstand im MDAX, Aktie auf Rekordhoch

CANCOM (WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105) feierte am gestrigen Donnerstag, den 29. August, den Einstand im MDAX und klettert am Freitag prompt auf einen neuen historischen Höchststand. Der MDAX beheimatet mittelgroße börsennotierte Aktiengesellschaften.

Im Fokus der Indexfonds

Die Aufnahme in den MDAX bedeutet nicht nur einen Prestigegewinn für den bisher im TecDAX notierten IT-Dienstleister, sondern dürfte der Aktie auch zusätzlichen Rückenwind geben. Denn das Münchener Unternehmen, das nun Axel Springer (WKN: 550135 / ISIN: DE0005501357) im MDAX ersetzt, gerät jetzt auch in den Fokus von börsengehandelten Index-Fonds, die den MDAX nachbilden und dazu in die im Index enthaltenen Aktien investieren.

Kursziel angehoben

Äußerst positiv wird die weitere Kursentwicklung von CANCOM auch von immer mehr Banken eingeschätzt. So hatte bspw. das Düsseldorfer Bankhaus Lampe das Kursziel für Cancom am Mittwoch von 49 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.

