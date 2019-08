FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind weiter auf Erholungskurs. Der DAX ist nur noch wenig von der 12.000er-Marke entfernt. Gute internationale Vorgaben nach versöhnlicheren Tönen im US-chinesischen Handelsstreit am Vortag aus Peking sorgen für Zuversicht, ebenso die neue europafreundliche Regierungskoalition in Italien.

In Deutschland haussieren Immobilienaktien, weil die geplante Mietendeckelung in Berlin offenbar nicht so hart ausfallen wird wie zunächst im Entwurf vorgesehen. Der DAX legt um 1,1 Prozent zu auf 11.963 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,8 Prozent auf 3.437 Zähler. Der deutsche Immobilienindex RX Real Estate schießt um 4 Prozent nach oben. Auslöser ist ein Artikel in der "BZ", laut dem die Wirkung des geplanten Mietendeckels in Berlin deutlich entwertet wird.

Die Mieten sollen demnach offenbar nicht mehr fünf Jahre lang rigoros eingefroren werden und auch moderate Anhebungen sollen weiter möglich sein. Maßstab für den Spielraum von Vermietern soll die jährliche Inflationsrate sein. Im DAX springen Vonovia um 5,2 Prozent nach oben, Deutsche Wohnen legen um über 12 Prozent, ADO Properties um 8 Prozent und Adler Reals Estate und Grand City Properties über 5 Prozent zu.

Konjunkturwerte wieder stark gesucht - Gegenwind für Rückversicherer

Weiter geht auch die Rally bei vielen gebeutelten Konjunkturwerten. Vor allem Autoaktien legen zu, so VW um 1,6 Prozent, BMW um 1,4 Prozent und Daimler sogar um 2,6 Prozent. Bei den Stuttgartern treibt eine Kaufempfehlung von Kepler. Continental steigen 1,7 Prozent, Heidelcement um 2,2 Prozent, Thyssenkrupp um 1,6 Prozent und BASF um 1,2 Prozent.

Deutsche Börse ziehen um 4,5 Prozent an. Hier werden die Risiken wegen der Cum-Ex-Geschäfte in der Zwischenzeit etwas entspannter gesehen. Der Börsenbetreiber sei nach derzeitigem Kenntnisstand nur mittelbar beteiligt, habe mutmaßlich nicht direkt an diesen Geschäften verdient und müsse allenfalls mit einer geringen Strafe rechnen, so die UBS mit Blick auf die jüngsten Durchsuchungen bei dem Börsenbetreiber.

Isra Vision springen um 7,5 Prozent an nach der Vorlage der Neunmonatszahlen. Sie sorgen nach einer scharfen Korrektur der Aktie in den vergangenen Wochen für Erleichterung. Das Unternehmen steigerte den Umsatz um 8 Prozent, das EBITDA kletterte um 20 Prozent. Den Ausblick hat der Spezialist für industrielle Bildverarbeitung und Oberflächeninspektion bestätigt. Im Vorfeld galt das nicht als sicher.

Metro leiden unter einem gesenkten Kursziel durch Bernstein und fallen um 0,5 Prozent. Fundamental belastet der deutsche Einzelhandelsumsatz. Er ist im Juli um 2,2 Prozent zurückgegangen, während nur ein Minus von 1 Prozent erwartet wurde.

Gegen den starken Markt im Minus liegen die Aktien der Rückversicherer. Munich Re geben um 0,5 Prozent nach, Hannover Rück um 0,4 und Swiss Re um 2,1 Prozent. Händler verweisen dazu auf den Hurrikan Dorian vor der US-Küste, den Donald Trump als "Monstersturm" bezeichnet hat. Noch ist Dorian ein Kategorie-1-Hurrikan, er dürfte aber laut Meteorologen am Sonntag die Kategorie 4 erreichen.

Versöhnliche Töne aus China auch kritisch gesehen

Wenngleich mit Blick auf den Handelsstreit zuletzt wieder Zuversicht die Oberhand gewonnen zu haben scheint, gibt es hier auch weiter kritische Stimmen. Die Analysten von Warburg bezweifeln, dass sich die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zollkrieges bewahrheiten werden und haben ihre DAX-Prognose bis Jahresende auf 11.000 von bislang 12.600 deutlich gesenkt. Von einer Konjunkturerholung sei nichts in Sicht, daher sei zu befürchten, dass die Erwartungen des Marktes an die nächsten Unternehmensgewinne deutlich zu hoch seien.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.438,29 0,79 26,96 14,56 Stoxx-50 3.142,30 0,69 21,57 13,85 DAX 11.964,52 1,06 125,64 13,31 MDAX 25.787,99 1,57 397,89 19,45 TecDAX 2.788,56 0,99 27,47 13,81 SDAX 10.810,69 1,03 110,12 13,69 FTSE 7.231,93 0,66 47,61 6,78 CAC 5.500,21 0,92 50,24 16,27 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,70 0,00 -0,94 US-Zehnjahresrendite 1,52 0,03 -1,16 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:26 Do, 18:45 % YTD EUR/USD 1,1044 -0,13% 1,1039 1,1054 -3,7% EUR/JPY 117,51 -0,23% 117,39 117,78 -6,5% EUR/CHF 1,0912 +0,02% 1,0905 1,0903 -3,1% EUR/GBP 0,9070 -0,08% 0,9065 0,9061 +0,8% USD/JPY 106,42 -0,09% 106,32 106,54 -2,9% GBP/USD 1,2176 -0,06% 1,2181 1,2200 -4,6% USD/CNY 7,1482 +0,05% 7,1546 7,1445 +3,9% Bitcoin BTC/USD 9.581,75 +0,86% 9.507,00 9.480,00 +157,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,18 56,71 -0,9% -0,53 +16,9% Brent/ICE 61,04 61,08 -0,1% -0,04 +10,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.525,83 1.527,30 -0,1% -1,47 +19,0% Silber (Spot) 18,40 18,27 +0,7% +0,13 +18,7% Platin (Spot) 924,02 915,50 +0,9% +8,52 +16,0% Kupfer-Future 2,56 2,56 +0,0% +0,00 -3,2%

