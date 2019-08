Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Seit Wochen berichten wir hier im "Bonds Weekly" über die steigende Nachfrage am Anleihenmarkt - abzulesen beispielsweise an den historisch hohen Kursen des Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) oder den nahezu allerorts sinkenden Renditen, so die Börse Stuttgart. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...