Bonn (www.anleihencheck.de) - Als sicher geltende Anlagen verspürten gestern Gegenwind, so die Analysten von Postbank Research.Infolge moderaterer Töne im US-chinesischen Handelskonflikt, einer gestiegenen Aussicht auf die Bildung einer neuen Regierung in Italien sowie etwas besserer Konjunkturdaten aus dem Euroraum habe die Risikoaversion nachgelassen. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei in der Folge um 3 Basispunkte auf -0,69% gestiegen. Entsprechende US-Treasuries hätten zum europäischen Handelsschluss bei 1,52% rentiert und damit 5 Basispunkte höher als am Mittwoch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...