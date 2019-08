Der 10.000. StreetScooter für die DHL-Paketzustellung wurde am Freitag in Köln vorgestellt. Mit den Elektrofahrzeugen der Post-Tochter wurden seit ihrem Start insgesamt mehr als 100 Millionen Kilometer zurückgelegt und jährlich rund 36.000 Tonnen CO2 eingespart. Bei dem Fototermin an der Zustellbasis in Köln-Ehrenfeld sprach NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von einer "einzigartigen Erfolgsgeschichte ...

