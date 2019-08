Tesla: Ist die Fusion mit VW eine strategische Option?



Was ist dran an den Plänen von Tesla, sich einen Produktionsstandort in Deutschland zuzulegen und welche Verbindungen gibt es dabei zu VW? Fakt ist, hinter den Kulissen laufen die Spekulationen derzeit auf Hochtouren. Eine Beteiligung von 20 % an Tesla oder die Einbringung eines VW-Werks wird in Beraterkreisen als gangbarste Lösung diskutiert. Damit kann Tesla seine Produktion kurzfristig steigern und das bei einer klaren Kostenstruktur. Zudem erhalten die Amerikaner Zugang zum weltweiten Vertriebsnetz von VW. Die Wolfsburger können dagegen mit dem Einstieg bei Tesla ihr Image nach der Dieselschlappe kräftig aufpolieren. Kann diese Ausgangslage sogar die Basis für eine Fusion von VW und Tesla sein? In der aktuellen Ausgabe der Actien-Börse analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsen-Experte, ob eine solche Fusion wirklich Sinn macht und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Themen u.a.:++ New Yorker Finanzszene bereitet Sorgen++ Markttechnik: Die Stabilisierungsphase läuft weiter++ TESLA: Kommt die Fusion mit VW?++ Wird DELIVERY HERO ein zweites AMAZON?++ Von BERTRANDT bis NEMETSCHEK: Kurschancen dank Korrektur++ VEOLIA: Grünes Trendinvestment++ BASILEA PHARMA: Die Aktie für Kenner++ DUPONT und DOW: Unsere Wette auf die US-Chemie



