INP Holding AG: 26. INP Deutsche Sozialimmobilien - Vollplatzierung DGAP-News: INP Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien/Fonds INP Holding AG: 26. INP Deutsche Sozialimmobilien - Vollplatzierung 30.08.2019 / 13:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG 26. INP Deutsche Sozialimmobilien: Vollplatzierung Hamburg, 30. August 2019 - Die INP-Gruppe hat den "26. INP Deutsche Sozialimmobilien" mit einem Zeichnungskapital von insgesamt 31 Mio. EUR vollständig platziert. Mehr als 800 Anleger beteiligten sich an dem bereits siebten Publikums-AIF gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) des auf Sozialimmobilien spezialisierten Fondsinitiator und Asset Managers. Der "26. INP Deutsche Sozialimmobilien" hat mittelbar über Objektgesellschaften in fünf Pflegeeinrichtungen/Pflegewohnanlagen und eine Kindertagesstätte investiert. Die Fondsimmobilien verteilen sich auf Standorte in fünf Bundesländern mit verschiedenen renommierten Betreibergesellschaften als Pächter der Einrichtungen. Die große Resonanz seitens Vertrieb und Anlegern sowie die - etwas mehr als fünf Monate nach Vertriebsstart des Beteiligungsangebotes - zügige Vollplatzierung zeigen die hohe Nachfrage nach soliden Kapitalanlageprodukten, die in die demografisch bedingten Wachstumsmärkte Seniorenpflege und Kindertagesbetreuung investieren. Aktuell befindet sich mit dem "INP Deutsche Pflege Invest II" ein offener Spezial-AIF, der sich ausschließlich an institutionelle Investoren richtet, in der Kapitaleinwerbung. Über die INP-Gruppe Die INP Holding AG ist ein unabhängiges, nicht börsennotiertes Unternehmen und seit der Gründung im Jahr 2005 als Anbieter alternativer Investmentfonds und als Asset Manager im Bereich der Sozialimmobilien tätig. Von der INP-Gruppe wurden bislang 26 Publikumsfonds und zwei offene Spezial-AIF initiiert. Das Immobilienportfolio aller Fonds umfasst insgesamt 67 Sozialimmobilien, davon 61 Pflegeimmobilien und sechs Kindertagesstätten. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 620 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter: www.inp-gruppe.de Presseanfragen INP Holding AG Tel.: +49 (0)40 / 441 400 90 Reeperbahn 1 Fax: +49 (0)40 / 441 400 9200 20359 Hamburg E-Mail: presse@inp-gruppe.de