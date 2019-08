Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Kerninflation im August schwächer als erwartet

Der Kerninflationsdruck im Euroraum hat sich im August entgegen den Erwartungen nicht verstärkt. Nach Mitteilung von Eurostat blieb die Gesamtinflation aber wie erwartet konstant. Die Verbraucherpreise ohne die Preise von Energie, Lebensmitteln, Alkohol und Tabak stiegen wie im Juli mit einer Jahresrate von 0,9 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 1,0 Prozent prognostiziert. Die Gesamtteuerungsrate blieb auf dem Vormonatsniveau von 1,0 Prozent, was der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte entsprach.

Eurozone-Arbeitslosenquote im Juli stabil bei 7,5 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Juli stabil geblieben. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verharrte die Arbeitslosenquote auf dem Vormonatsniveau von 7,5 Prozent. Das ist weiter die niedrigste Quote seit Juli 2008. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten diese Entwicklung exakt prognostiziert.

Bundesbank: Marktindikatoren vorsichtig interpretieren

Die im Vorstand der Deutschen Bundesbank für Märkte zuständige Sabine Mauderer hat im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am 12. September davor gewarnt, Erwartungen hinsichtlich geldpolitischer Maßnahmen schematisch an den sehr niedrigen Anleiherenditen auszurichten. Bei einer Konferenz in Frankfurt sagte Mauderer laut dem veröffentlichten Redetext: "Wir stehen vor der schwierigen Aufgabe, aus den Marktindikatoren die für die Geldpolitik relevanten Informationen herauszufiltern."

Berliner Senat einigt sich auf "atmenden Mietendeckel"

Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin hat sich im Streit um den Mietendeckel geeinigt. Der Referentenentwurf sehe einen "atmenden Mietendeckel" und höhere Obergrenzen vor, sagte die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lompscher (Linke), am Freitag in Berlin. Die Spanne liegt für normal ausgestattete Wohnungen je nach Baualtersklasse nun zwischen 5,95 Euro und 9,80 Euro pro Quadratmeter, sagte Lompscher. Bisher waren zwischen 3,42 bis 7,97 Euro im Gespräch. Für Vermieter soll es auch eine Härtefallregelung geben.

Gemeinden erzielen 2018 höchstes Grundsteueraufkommen seit 1991

Die Gemeinden in Deutschland haben im Jahr 2018 mit rund 14,2 Milliarden Euro die bisher höchsten Grundsteuereinnahmen seit 1991 erzielt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, entfielen dabei 13,8 Milliarden Euro auf die für bebaute und bebaubare Grundstücke erhobene Grundsteuer B. Dies war ein Anstieg um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Union plant Besserstellung von Nutzern öffentlicher Verkehrsmittel - Bericht

In der Debatte um Klimaschutzmaßnahmen wollen CDU und CSU bei einer Reform der Pendlerpauschale die Nutzer von Bus und Bahn "spürbar" besserstellen. Um klimafreundliche Verkehrsmittel zu fördern, soll die Pendlerpauschale für Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) künftig "mindestens 10 Prozent" über der für Autofahrer liegen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Verhandlungskreise der Unionsexperten. "Das wäre spürbar", hieß es.

CSU will Kampfpreis-Steuer gegen Billigflieger

Die CSU hat mit einer Kampfpreis-Steuer gegen innereuropäische Billigflieger gedroht. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der Bild-Zeitung: "Ich will Klimaschutz statt Kampfpreise. Fliegen braucht einen Mindestpreis und Bahnfahren eine Mehrwertsteuer-Reduzierung. Wer Flugtickets unter 50 Euro anbietet, soll künftig eine Kampfpreis-Steuer bezahlen."

Irland fordert von Johnson "glaubwürdige" Vorschläge zum Brexit

Die irische Regierung hat den britischen Premierminister Boris Johnson aufgefordert, belastbare Vorschläge für Verhandlungen über den Brexit vorzulegen. "Wir wollen alle eine Vereinbarung, aber bisher ist nichts Glaubwürdiges von der britischen Regierung gekommen", sagte Irlands Außenminister Simon Coveney in Helsinki. Er bezog sich dabei auf mögliche Alternativen zur umstrittenen Auffanglösung, um Grenzkontrollen zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland zu verhindern.

