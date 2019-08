Wien (www.anleihencheck.de) - Weltweit wächst die Sorge vor einer Rezession, so die Experten von "FONDS professionell".Vor allem in den USA würden Finanzexperten und Politiker immer lauter ein Umdenken in der Geldpolitik fordern. Eine Idee, die vor allem am linken Rand der Demokraten an Beliebtheit gewinne, sei die so genannte "New Monetary Theory". Sie besage, dass sich der Staat über Schulden keine Gedanken machen müsse, weil er über seine Notenbanken unbegrenzt neues Geld schöpfen könne. Ewald Nowotny, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, halte diesen Ansatz für extrem und unrealistisch. Im Interview mit der "Wiener Zeitung" warne er vor solchen radikalen Ideen: "Ich glaube, Geldpolitik ist eine zu heikle Angelegenheit für leichtfertige Experimente." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...