ezzy AG: ezzy AG startet weltweit ersten auf Blockchain-Technologie basierenden Marktplatz DGAP-News: ezzy AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain ezzy AG: ezzy AG startet weltweit ersten auf Blockchain-Technologie basierenden Marktplatz 30.08.2019 / 14:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ezzy AG startet weltweit ersten auf Blockchain-Technologie basierenden Marktplatz Vaduz, 30. August 2019. Das Liechtensteiner Fintech-Unternehmen ezzy AG (ezzy) führt im Rahmen einer Finanzierungsrunde ab 01.09.2019 ein Security Token Offering (STO) im Volumen von 4,62 Millionen Euro durch. Mit den zusätzlichen Mitteln wird die Entwicklung des weltweit ersten auf Blockchain-Technologie basierenden Marktplatz entscheidend beschleunigt. Durch die offizielle Einführung des Marketplace, welche bereits für das kommende Jahr geplant ist, kommen allen Nutzern - Käufern und Verkäufern - umfangreiche technische und finanzielle Vorteile zugute. Eine Vorstellung des Whitepaper zu diesem innovativen Projekt im Bereich der Blockchain-Technologie im Frühjar 2019 bei der FMA Liechtenstein hat ergeben, dass vorliegend keine spezialgesetzlichen Bewilligungen für die Umsetzung des Projektes notwendig sind und diese wie vorgestellt an den Start gehen kann. Das ezzy-Ökosystem wird nach seiner Einführung, welche bereits im Jahr 2020 erfolgen soll, allen Unternehmen und Verbrauchern einen sicheren und profitablen Zugang zu Waren und Dienstleistungen im gemeinsamen Onlinebereich bieten. Mit der bewusst gewählten dezentralen Plattform-Architektur wird ezzy der Gemeinschaft als Open Source zur Verfügung stehen. Die Abwicklung der Transaktionen wird auf Basis der Graphene-Blockchain-Technologie durchgeführt. Die Infrastruktur kann ca. 172 Mio. Transaktionen täglich ausführen - und damit deutlich mehr als die Bitcoin- und Ethereum-Netzwerke überhaupt umsetzen können. Im Gegensatz zu vielen bekannten klassischen Online-Marktplätzen speichert ezzy Daten nicht zentral. Damit kann künftig jeder Nutzer über die Weitergabe seiner personenbezogenen Informationen vollkommen selbstverantwortlich entscheiden. Erstmalig sollen auf der ezzy Plattform digitale und konventionelle Währungen, wie Euro oder Dollar gleichberechtigt akzeptiert. Zudem wird ezzy mit Utility Token und Stabile Token über eine eigene Währung verfügen, wobei letztere an hochliquide Assets mit geringer Volatilität, wie dem Euro oder dem US-Dollar gekoppelt werden können. Damit lassen sich unerwartete Wertschwankungen nahezu eliminieren. Die digitalen Assets der ezzy AG sollen künftig in Wallets, die mit einer Multi-Unterschrift geschützt sind, deponiert werden. Die Schlüssel werden beim ezzy-Team und dem Partner CSC' Company Structure Consulting AG, einem internationalen und führenden Dienstleister im Fürstentum Liechtenstein, aufbewahrt Dank der gemeinsamen Infrastruktur können alle Nutzer ezzy in vielfältiger Form aktiv mitgestalten, die weitere Entwicklung der Plattform beeinflussen und unternehmerisch aktiv werden. Geleitet wird das noch junge Unternehmen von dem äußerst erfahrenen CEO Ernst Schnellmann, welcher bereits mehr als 20 Jahre lang den gesamten Einkauf des europaweit größten Retailunternehmens leitete. "Nach einer intensiven Vorbereitungsphase freuen wir uns jetzt außerordentlich auf den Start des STO zum beschleunigten Aufbau unserer innovativen E-Commerce-Plattform. Neben zahlreichen Vorteilen in den Bereichen Sicherheit und Technologie hat ezzy zudem höchsten Wert auf das Thema Nutzerfreundlichkeit gelegt. Mit einem umfangreichen Angebot von Tools mit CRM-Systemen wird sich das Zusammenwirken der gesamten Community drastisch vereinfachen und beschleunigen lassen. Mithilfe des Partnerprogramms, welches auf einem transparenten Modell der Einnahmenteilung basiert, werden Nutzer ezzy ihre unternehmerischen Visionen frei entfalten können. Die extrem niedrigen Transaktionsgebühren werden außerdem einen entscheidenden Vorteil gegenüber klassischen E-Commerce-Plattformen bieten, was somit die Profitabilität innerhalb der gesamten Community steigert." Unterstützt wird Schnellmann durch ein ebenfalls hochkarätiges Team von 19 Experten, die als Key-Manager die Bereiche IT-Technologie, Handel, Finanzmärkte und Recht verantworten. Für Investoren, die am zukünftigen Erfolg der ezzy-Plattform teilhaben wollen, bietet das Unternehmen ab dem 01.09.2019 ein Security Token Offering (STO) an. Mit den Investment-Token kombiniert ezzy die Vorteile von klassischen Aktienbeteiligungen mit der Blockchain-Technologie. Damit partizipiert jeder Anleger am Wachstum der Plattform und nimmt nach Abschluss der Aufbauphase an Dividendenzahlungen teil. Jedes Paket von 25 Investment-Tokens gibt Anlegern jeweils das Recht auf ein Partizipationsschein der ezzy AG. Weitere Details zu dem anstehenden Token-Sale wird ezzy vor dem Start der Angebotsphase in einer gesonderten Pressemitteilung kommunizieren. Umfangreiche Informationen über ezzy und zu dem Security Token Offering, sind für alle Interessenten auf der Firmenwebseite https://ezzy.io abrufbar. Kontakt: ezzy AG, Landstrasse 63 9490 Vaduz Fürstentum Liechtenstein T: +423 232 10 20 Registriernummer: FL-0002.600.541-7 30.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 866213 30.08.2019 AXC0177 2019-08-30/14:26