euromicron AG: Hauptversammlung der euromicron AG beschließt alle Tagesordnungspunkte und wählt neuen Aufsichtsrat DGAP-News: euromicron AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung euromicron AG: Hauptversammlung der euromicron AG beschließt alle Tagesordnungspunkte und wählt neuen Aufsichtsrat 30.08.2019 / 14:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Frankfurt am Main, 30. August 2019 - Die euromicron AG, ein mittelständischer Technologie-Konzern und Spezialist für die digitale Vernetzung von Geschäfts- und Produktionsprozessen, hat am 29. August 2019 ihre ordentliche Hauptversammlung 2019 in Frankfurt am Main abgehalten. Die Präsenz des vertretenen Grundkapitals lag bei 42 Prozent. Auf der Hauptversammlung berichtete der Vorstand über die operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2018 sowie im ersten Halbjahr 2019 und gab einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Dabei lag ein Fokus auf der Umsetzung der angestoßenen Maßnahmen zur Fokussierung und Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Die Hauptversammlung wählte Herrn Dr. Michael Radke, Herrn Dr. Wolfram Römhild und Herrn Carl Ernst Veit Paas in den neuen Aufsichtsrat der Gesellschaft. In der anschließenden konstituierenden Sitzung wurde Dr. Radke zum Vorsitzenden des neuen Aufsichtsrats, Herr Dr. Römhild zu seinem Stellvertreter bestimmt. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 wurden Vorstand und Aufsichtsrat von der Hauptversammlung entlastet. Zum Abschlussprüfer für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2019 wurde von der Hauptversammlung die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, gewählt. Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung können auf https://www.euromicron.de/investor-relations/hauptversammlung eingesehen werden. Über euromicron AG: Die euromicron AG ( www.euromicron.de) vereint als mittelständischer Technologiekonzern 16 Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen und Smart Services. Verwurzelt in Deutschland ist euromicron mit rund 1.900 Mitarbeitern an 40 Standorten international aktiv. Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Plattformen, Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicron Mittelständler, Großunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand, Flexibilität und Effizienz zu steigern, Sicherheitsrisiken vorzubeugen sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge (Internet of Things - kurz IoT) versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die euromicron AG einen Gesamtumsatz von EUR 318,0 Mio. Social Media Profile und RSS-Feeds: www.euromicron.de/aktuelles/social-media Pressekontakt euromicron AG: euromicron AG Investor & Public Relations Zum Laurenburger Hof 76 60594 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 631583-0 Telefax: +49 69 631583-17 IR-PR@euromicron.de www.euromicron.de ISIN DE000A1K0300 WKN A1K030