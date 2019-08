Die Suche nach den versteckten Fondsperlen: GBC Research hat in Deutschland zugelassene Publikumsfonds untersucht und den Fokus vor allem auf Nischenmärkte gesetzt.Wer sucht sie nicht - die versteckten, schimmernden Rendite-Schätze, welche nicht unbedingt vor der Haustür zu finden sind. Da muss man schon auf die Suche gehen oder in der GBC Fonds Champions-Studie blättern. Das in Augsburg ansässige unabhängige Investmenthaus und Research-Unternehmen GBC AG gibt die Studie jährlich heraus und wählt die neuen Fonds-Champions. Darunter sind wirkliche Geheimtipps, weil die Fonds in erster Linie nicht von bankinternen oder Bank-nahestehenden Fondsgesellschaften stammen und zudem oftmals Nischenmärkte bedienen.

Den vollständigen Artikel lesen ...