ROUNDUP: Berlin schwächt Pläne für Mietendeckel ab

BERLIN - Der geplante Mietendeckel in Berlin wird voraussichtlich weniger Mietsenkungen bringen als zuletzt zu erwarten war. Die rot-rot-grüne Koalition hat sich auf Änderungen am bisherigen Vorschlag verständigt, wie Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Freitag sagte.

ROUNDUP: Isra Vision zuversichtlich für neues Geschäftsjahr - Aktie gefragt

DARMSTADT - Der Spezialmaschinenbauer Isra Vision hat bisher der Flaute in der Autoindustrie getrotzt und zeigt sich dank erwarteter Großaufträge zuversichtlich. Die Darmstädter rechnen nun für das kommende Geschäftsjahr mit einem zweistelligen Wachstum bei Umsatz und Ertrag, wie die im SDax gelistete Firma am Freitag in Darmstadt mitteilte. Der Aktie legte zum Wochenausklang kräftig zu.

'Wiwo': Deutsche Bank stellt Filialnetz auf den Prüfstand

FRANKFURT - Die Spekulationen über Details des radikalen Konzernumbaus bei der Deutschen Bank reißen nicht ab. In den aktuellen Planungen gebe es Überlegungen, eine größere Zahl von Filialen der Deutschen Bank und der Postbank zu schließen, berichtete die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf nicht näher genannte Insider. Nach ersten internen Schätzungen könnten um die 200 Zweigstellen betroffen sein. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Apple lädt zu Neuheiten-Event am 10. September - iPhones erwartet

CUPERTINO - Apple wird die nächste iPhone-Generation vermutlich am 10. September vorstellen. Der Konzern lud für diesen Tag zu einem Neuheiten-Event in seinem Hauptquartier ein. Wie immer machte Apple dabei am Donnerstag keine Angaben dazu, was präsentiert werden soll - aber im September wird seit Jahren das neue iPhone gezeigt.

Novartis erreicht Ziel in Studie mit MS-Mittel Ofatumumab

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis verzeichnet einen Erfolg mit dem Multiple-Sklerose-Medikament Ofatumumab. Das Mittel habe in zwei unter dem Namen "Asclepios" laufenden Studie die primären Endpunkte erreicht, teilte Novartis am Freitag mit.

Entertainment-Gigant Disney trennt sich von Sportsender Yes

BURBANK/NEW YORK - Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney hat seine Mehrheitsbeteiligung am regionalen Sportsender Yes verkauft. Der 80-prozentige Anteil an dem Netzwerk, das Spiele von New Yorker Sport-Teams wie den Yankees oder den Brooklyn Nets überträgt, geht laut einer Mitteilung vom Donnerstag an ein Käuferkonsortium um den Online-Riesen Amazon und das Medienunternehmen Sinclair.

ROUNDUP: Neuer WLTP-Abgastest: Autobauer geben Entwarnung

MÜNCHEN - Gute Nachricht für Autokäufer: Zum 1. September tritt die nächste Stufe des WLTP-Verbrauchstests in Kraft - und anders als vor einem Jahr folgt keine Steuererhöhung daraus. Und fast alle Modelle bleiben weiter lieferbar, verspricht die Autoindustrie.

