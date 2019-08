Akamai profitiert vom Streaming-Trend, Biotech-Konzern Amgen hat ein Patent auf Gewinne und Norilsk Nickel ist der profitabelste Bergbaukonzern der Welt. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Akamai - Sichere Erträge und Übernahmefantasie

Der US-Technologiekonzern Akamai profitiert von den großen Trends im Internet. Das Unternehmen, das in den Neunzigerjahren von Mitarbeitern des Massachusetts Institute of Technology gegründet wurde, ist heute die weltweit führende Adresse, wenn es um stabile Abläufe und Sicherheit im Internet geht. Herzstück der Technologie von Akamai sind mehr als eine Viertelmillion Server in 137 Ländern, über die derzeit 1600 Netzwerke betrieben werden.

Dank dieser breiten Basis von Servern gelten die Netze von Akamai als ausgesprochen stabil und sicher. Die meisten führenden Unternehmen und Organisationen weltweit zählen deshalb zu den Kunden: Großbanken, Versicherungen, Onlinehändler, Gesundheitsbehörden, selbst das amerikanische Verteidigungsministerium. Trends wie das Streamen von Videos, Internetbanking oder Cloud-Computing erhöhen die Anforderungen an Abläufe und die Sicherheit der Internettechnologie. Die neuen Streamingangebote, die Anbieter wie Disney, Apple, AT&T oder Comcast vorbereiten, dürften bei Akamai von 2020 an zu einem Umsatzschub führen. Das Geschäft um Cloud-Sicherheit legt derzeit mit einer Jahresrate von 30 Prozent zu. Spätestens 2020 sollte das Unternehmen erstmals mehr als drei Milliarden Dollar Umsatz erzielen und netto 700 Millionen verdienen. Angesichts seiner Wachstumsstory und seiner Schlüsselstellung im Markt ist Akamai auch ein Übernahmekandidat. Die größeren Aktionäre, vor allem Finanzadressen wie Vanguard oder Blackrock, würden ein gutes Angebot sicher nicht ablehnen.

Aktientipp 2: Amgen - Patent auf Gewinne

Mit stark steigenden Kursen honorierten Anleger die Nachricht, dass der Biotechkonzern Amgen das Patent für sein wichtigstes Medikament Enbrel gegen ein Konkurrenzprodukt von Novartis verteidigen konnte. Enbrel, ein genetisch hergestelltes Protein gegen Gelenkentzündung und Schuppenflechte, dürfte Amgen in diesem Jahr mehr als fünf Milliarden Dollar Umsatz einbringen; fast ein Viertel seines gesamten Geschäftsvolumens. Auch wenn Novartis in Berufung gehen will, stehen nach dem jüngsten Richterspruch die Chancen gut, dass Amgen sein Patent für Enbrel auch weiterhin verteidigen kann. Im Hauptmarkt USA läuft das Patent noch bis November 2028.

Stabile Einnahmen verspricht auch Amgens jüngerer Blockbuster Denosumab (gegen Osteoporose und Knochenkrankheiten). Wächst der Umsatz wie 2018 wieder um 13 Prozent, dürfte Amgen damit in dieser Saison rund 4,5 Milliarden Dollar einnehmen. Der Patentschutz auf den wichtigsten Märkten reicht bis 2025. Mit den Gewinnen aus Enbrel und Denosumab hat Amgen genug finanziellen Spielraum, den Absatz jüngerer Medikamente auszubauen - etwa von Repatha gegen zu hohes Cholesterin, Blincyto gegen Leukämie oder Aimovig gegen Migräne. Aus der Entwicklungspipeline werden in diesem Jahr Zwischenergebnisse von mindestens acht neuen Präparaten erwartet, vor allem in der Krebsbekämpfung.

Unterm Strich dürfte Amgen seinen Nettogewinn in diesem Jahr um fünf Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar erhöhen und sollte dann nächstes Jahr erstmals mehr als neun Milliarden verdienen.

Aktien-Rückblick Norilsk Nickel und Anleihetipp KfW-Bank

Aktien-Rückblick: Norilsk Nickel - Günstig Zukunftsmetalle kaufen

Die Aktie des russischen Minengiganten ist auch nach über 40 Prozent Kursplus seit Empfehlung in WirtschaftsWoche 42/2018 noch günstig. Mit einer Nettomarge von zuletzt fast 48 Prozent zählt Norilsk Nickel zu den profitabelsten Bergbaukonzernen der Welt. An der Börse kostet er aber nur das Achtfache des Jahresgewinns.

Die Unterbewertung der Aktie spiegelt auch die Dividendenrendite von brutto fast zehn Prozent. Zum Vergleich: Eine bis 2023 laufende Dollar-Anleihe des Minenkonzerns wirft eine Rendite von lediglich 3,5 Prozent ab. Da müssen Anleger nicht lange überlegen, ob sie Aktie ...

