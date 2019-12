Amgen - für den Biotech-Konzern läuft es im zweiten Halbjahr hervorragend!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Amgen Inc. zählt zu den weltweit führenden Biotech-UnternehmenDer Konzern entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte. Das Biotech-Unternehmen profitiert von einem Top-Newsflow in der zweiten Jahreshälfte. Die Prognose für das laufende Jahr wurde erhöht, ein Patentstreit mit Novartis gewonnen und eine Beteiligung an der chinesischen Biotech-Schmiede BeiGene bekanntgegeben. Die Amgen-Aktie befindet sich wieder über den exponentiell gleitenden Durchschnitten EMA 50 und dem EMA 20.Amgen notiert knapp unter dem Widerstandsbereich der sich bei 235 USD gebildet hat. Diesen gilt es zu überwinden. Ein Breakout aus diesem Niveau würde uns ein sehr attraktives Setup liefern, das man gut absichern kann. Dazu wäre es ideal, wenn die Aktie noch 2-3 Tage über die Zeitachse korrigieren würde, bevor der Ausbruch erfolgt. Bis dahin sollte auch der EMA 20 aufgeschlossen haben. In der Vergangenheit waren Rücksetzer zum EMA 20 gute Einstiegsgelegenheiten in die Aktie.Für einen Long-Einstieg sollte die Aktie vor dem Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 235 USD noch 2-3 Tage seitlich korrigieren. Um den Ausbruch nicht zu verpassen, ist auf Intraday-Setups zu achten. Wenn dann der Breakout erfolgt, könnte man direkt in die Aktie einsteigen. Für aggressivere Trader würde sich ein Stopp unter der Breakout-Kerze anbieten. Defensivere Trader könnten den Stopp unter den Kerzen der seitlichen Korrekturbewegung bei 231 USD, im Bereich des EMA 20 setzen.Meine Meinung zu Amgen ist BULLISCH