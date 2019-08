Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Wohnen nach Presseberichten, wonach die Mieten in Berlin nun offenbar doch nicht für fünf Jahre eingefroren werden sollen, auf "Overweight" belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 38 Euro. Diese Nachrichten seien erheblich besser als das, was am Markt für Deutsche Wohnen und Vonovia befürchtet worden sei, schrieb Analyst Neil Green in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2019 / 08:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2019 / 08:47 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-08-30/15:29

ISIN: DE000A0HN5C6