Die NordLB hat Brenntag nach Zahlen und Senkung der Unternehmensprognose auf "Halten" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe im zweiten Quartal in wichtigen Regionen eine spürbare Verlangsamung der Geschäftsdynamik verzeichnet, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die neue Prognose beruhe auf der Annahme einer Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte und erscheine daher ambitioniert./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2019 / 11:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2019 / 11:28 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-08-30/15:30

ISIN: DE000A1DAHH0