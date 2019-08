=== S A M S T A G, 31. August 2019 *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) August 11:00 DE/Designierte EZB-Präsidentin Lagarde, Laudatio anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Handelshochschule Leipzig an Bundeskanzlerin Merkel, Leipzig S O N N T A G, 1. September 2019 *** 08:00 DE/Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an zentraler Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs, Warschau *** - US/CN/Weitere US-Strafzölle (10 Prozent) auf chinesische Importe (ausgenommen u.a. Elektronikprodukte) treten in Kraft - JP/G20, Treffen der Arbeitsminister (bis 2.9.), Matsuyama M O N T A G, 2. September 2019 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin August 09:30 DE/AfD, PK nach Landtagswahlen, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 48,5 zuvor: 48,5 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 51,0 zuvor: 49,7 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 43,6 zuvor: 43,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 47,0 zuvor: 46,5 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August zuvor: 48,0 10:30 DE/FDP, PK nach Landtagswahlen, Berlin 11:15 DE/SPD, Statement vor Sitzung des Parteivorstands, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), PK zur IAA, Frankfurt 12:30 DE/Die Linke, Pk nach Landtagswahlen, Berlin 13:30 DE/Bündnis 90/Die Grünen, Pk nach Landtagswahlen, Berlin 14:00 DE/SPD, PK Generalsekretär Klingbeil nach Sitzung des Parteivorstands, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im August 22:00 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 - JP/G20, Abschluss Treffen der Arbeitsminister (seit 1.9.), Matsuyama - DE/CDU, CSU und SPD, Treffen Koalitionsausschuss, Berlin - Märkte/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt Nyse, Nasdaq ===

