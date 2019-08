Roman Maria Koidl, schillernder Kurzzeitberater von Exkanzlerkandidat Peer Steinbrück, will aus Europas Mehrwertsteuergewirr ein Geschäft machen. Er hat große Namen an Bord geholt. Nur: Genügt das?

Der Schlachtplan gegen Europas Steuerwahnsinn ist auf einen DIN-A0-Plan gepinnt, an eine Wand im Hinterhof des früheren Konstanzer Finanzamts. Die See-Sommerluft strömt durch die offenen Terrassentüren direkt auf Roman Maria Koidl, der in einem mit RMK-Initialen bestickten, weißen Hemd, wie immer einen Knopf zu weit offen, vor der Zeichnung steht. Mit seinen Armen vollzieht er den verschlungenen Weg der Milliarden nach. Jedenfalls versucht er es. Die Erklärungen fliegen nur so durch den Raum: Ein Kreis, sagt Koidl, bedeute Software-Eigenentwicklung. Ein Kasten: Fremdleistung. Es gibt viele Kreise und wenige Rechtecke auf diesem Plan, dazu eine Menge schwer verständliche Begriffe: Onboarding engine. VAT engine. Tax engine. "Meine Idee", schließt RMK nach fünf Minuten. Zwei Jahre habe er sich all das mit seinem Team erarbeitet. Er, der "absolute Steuer-Laie".

Mit seiner Firma ClearVAT - die drei Großbuchstaben stehen für Value Added Tax, also Mehrwertsteuer - will Koidl es allen noch einmal zeigen: Europas Steuertricksern, Tausenden überforderten Unternehmen, den Finanzministern in Berlin oder Paris, sogar der Brüsseler EU-Kommission. Er, der gescheiterte Politikvordenker, schillernde Kaffeehausunternehmer, erfolgreiche Onlinekunsthändler und kurzzeitige Hedgefondsberater, will eine der größten Hürden des digitalen Binnenmarktes aus dem Weg räumen. In diesen Tagen nimmt die Firma ihren Betrieb auf.

Vielen gilt die Mehrwertsteuer als langweiligste Steuer überhaupt, eine reine Rein-raus-Buchhaltungsaufgabe. Ein Irrglaube, hat doch diese Steuer das meiste Gestaltungs-, Missbrauchs- und Fehlerpotenzial von allen staatlichen Abgaben. Allein in Deutschland beträgt das Aufkommen inzwischen rund 250 Milliarden Euro jährlich. Dabei ist der Umgang mit der Alltagsabgabe für ehrliche Unternehmer mittlerweile eine höchst riskante Angelegenheit. Eine übersehene Buchung, eine unvollständige Umsatzsteuervoranmeldung - und schon droht ein Strafverfahren, rücken Steuerfahnder und möglicherweise Staatsanwälte an. Gerade im grenzüberschreitenden Geschäft drohen viele Fallen. Denn jedes Land hat seine steuerlichen Besonderheiten und Ausnahmen.

Ein Paar Schuhe aus Italien, eine Kiste Rotwein aus Frankreich, Shortbread aus Schottland: Bei jedem dieser Einkäufe wird die Mehrwertsteuer fällig. Und zwar ab einer bestimmten Umsatzschwelle in dem Land, in das die Ware geht. Ein Onlinehändler, der europaweit Kunden bedient, bräuchte so theoretisch Zulassungen, Adressen, Steuerberater ...

