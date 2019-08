Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Isra Vision wieder. Der Spezial-Maschinenbauer hat heute Zahlen für das 2. Quartal vorgelegt. Erneut konnte das Ergebnis zweistellig gesteigert werden. Die Sorgen um ein langsameres Wachstum bei Isra waren also unbegründet. Bei den Verkäufen steht Vonovia auf dem dritten Platz. Heute am Freitag notieren alle großen Immobilen-Aktie deutlich im Plus. Der Grund: Der Mietendeckel in Berlin wird lockerer als man erwartet hatte.