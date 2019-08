Mainz (ots) - Ein vielseitiges Sportprogramm präsentiert das ZDF am Sonntag, 1. September 2019, von 14.03 bis 15.45 Uhr und von 16.10 Uhr bis 17.35 Uhr - live und in Zusammenfassungen. Im Blickpunkt steht zunächst die Rad-Elite auf der Schlussetappe der Deutschland-Tour 2019 von Eisenach nach Erfurt. Live-Reporter ist Michael Pfeffer, der rechtzeitig zum Start des Achter-Finales bei der Ruder-WM zu Reporter-Kollege Norbert Galeske in Linz abgeben wird. Das DRV-Paradeboot strebt den dritten WM-Titel in Folge an. Weitere WM-Finals aus Linz präsentiert "ZDF-SPORTextra" im Verlauf der Sendung.



Ab 16.10 Uhr geht es zur Leichtathletik ins Berliner Olympiastadion. Peter Leissl und Marc Windgassen kommentieren die Wettbewerbe beim Internationalen Stadionfest (ISTAF), dem ältesten Leichtathletik-Meeting der Welt. Für Moderation und Interviews steht Norbert König bereit. Zudem bietet "ZDF SPORTextra" eine Zusammenfassung von der Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen (Reporter: Gert Herrmann).



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



https://zdfsport.de



https://facebook.com/ZDFsport



https://instagram.com/ZDFsport



https://twitter.com/ZDFsport



https://youtube.com/ZDFsport



Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4362495