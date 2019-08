Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem Anmerkungen CBF Number

KYG211891083 China SCE Group Holdings Ltd. 30.08.2019 KYG211901064 China SCE Group Holdings Ltd. 02.09.2019 Tausch 1:1 7626

US86803X1054 Sunworks Inc. 30.08.2019 US86803X2045 Sunworks Inc. 02.09.2019 Tausch 7:1 7827

US30233M1071 Eyegate Pharmaceuticals Inc. 30.08.2019 US30233M5031 Eyegate Pharmaceuticals Inc. 02.09.2019 Tausch 15:1 7827