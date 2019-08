Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019), besser gesagt das Management unter Heather Sonn's Vorsitz hatte einen erstaunlich leichten Stand

auf der Hauptversammlung der Steinhoff International Holdings NV in Schipohl. Selbstverständlich haben die anwesenden Aktionäre (auch aus Südafrika waren aus einem Konferenzsaal in Kapstadt Aktionäre zugeschaltet, die ebenfalls die Chance für Fragen hatten) rege Gebrauch gemacht von ihrem Fragerecht. Das Management schien dieses Fragerecht nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch bereitwillig zu antworten. Analog zur Fragestunde in Kapstadt am 13.08.2019 fand ein Austausch mit den Aktionären statt, die durchaus zwischen dem alten, betrügerischem Management und den neuen Leuten zu unterscheiden wussten. Oft wurden Fragen mit einem Dank für die schwierige Arbeit des neuen Managementteams eingeleitet.

Auffällig war, dass oft ein offensiveres oder positiveres Auftreten der Steinhoff in der Öffentlichkeit und den sozialen Medien gefordert wurde. Gleichzeitig wurde bemängelt, dass nicht der vollständige PWC Ermittlungsbericht veröffentlicht wurde. Hier stießen die Aktionärsvertreter auf Granit. Unisono wurde eine solche vollständige Veröffentlichung als nicht im Interesse des Unternehmens bezeichnet. Natürlich für den Nichtwissenden schwer einzuschätzen, warum ...

