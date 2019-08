Original-Research: capsensixx AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu capsensixx AG Unternehmen: capsensixx AG ISIN: DE000A2G9M17 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.08.2019 Kursziel: 13,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Benjamin Marenbach capsensixx kann sich schwachem Sektorumfeld nicht entziehen capsensixx hat Anfang der Woche H1-Zahlen vorgelegt. Die Gesamtjahresziele dürften danach nicht mehr erreichbar sein. Der Konzernumsatz von 25,4 Mio. Euro in Q2 lag rund 7,0% unterhalb des Vorjahresniveaus (27,3 Mio. Euro). Auf Ergebnisebene sind überproportionale Rückgänge zu verzeichnen. Das EBITDA sank auf 1,7 Mio. Euro (-27,0% yoy), der Periodenüberschuss nach Minderheiten fiel mit -0,1 Mio. Euro negativ aus (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro). Auf Einzelsegmentebene lässt sich der Großteil der Ergebnisbelastungen nach wie vor auf Wachstumsinvestitionen in die coraixx-Beteiligung zurückführen (Segmentergebnis in H1 -1,3 Mio. Euro). Diese ist durch Investitionen in Infrastruktur und Personalbestand erwartungsgemäß weiter defizitär. Zuletzt konnten aber erste strategische Partnerschaften vermeldet werden. Mit der HRV gewann coraixx einen auf Outsourcing von Business-Prozessen mittelständischer Unternehmen spezialisierten Dienstleister. Zudem ging die Tochter eine Kooperation mit cenith zur Anbindung der eigenen Lösung an eine neue ERP-Software speziell für die Immobilienverwaltung ein. Die Partnerschaften weisen u.E. viel Potenzial auf. Zudem hat sich coraixx strategisch umorientiert und fokussiert sich nun anstelle von Konzernen wie TUI zunächst auf KMUs und strategische Multiplikatoren. Das volatile Marktumfeld und die politischen Unsicherheiten rund um den Handelskrieg sowie den Brexit belasten zunehmend auch das Kernsegment Axxion (Segmentergebnis -14,1% auf 2,9 Mio. Euro). Zwar konnte hier die Anzahl der betreuten Fonds weiter ausgebaut werden, die AuMs (30.06.2019: 8,8 Mrd. Euro) entwickelten sich jedoch marktbedingt rückläufig (30.06.2018: 9,6 Mrd. Euro). Insbesondere die Nachfrage nach Small- & MidCap-Fonds hat hier zuletzt leicht nachgelassen. Das Verbriefungsgeschäft Oaklets wächst hingegen weiter zweistellig und deutlich besser als von uns erwartet. Die Gesamtjahresziele (Steigerung der AuMs um 3 bis 5%, leichte Verbesserung des EBITDAs) sowie unsere Erwartungen (Jahresüberschuss: 1,4 Mio. Euro) dürften nach H1 nicht mehr erreichbar sein. Allerdings erwartet capsensixx in H2 verbesserte Ergebnisse, da sich wesentliche Einmalkosten für den Geschäftsausbau nicht wiederholen sollen. Die Höhe und Dauer der Ergebnisbelastungen durch die coraixx hatten wir insgesamt aber etwas unterschätzt. Die Marktentwicklung in Q3 (Stoxx 600: -2,9%; MSCI World: -2,7%) deutet zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf marginalen Gegenwind hin. Unsere Schätzungen haben wir nach den Zahlen angepasst. Für den Umsatz rechnen wir nun mit einem Rückgang um 9,0% und für den Jahresüberschuss planen wir mit 0,8 Mio. Euro (zuvor: 1,4 Mio. Euro). Gleichzeitig gehen wir von etwas längeren Anlaufkosten der coraixx aus, weshalb wir auch unsere mittelfristigen Schätzungen anpassen. Fazit: Trotz der stärker als erwarteten Ergebnisbelastungen zeigt coraixx erste Erfolge in der Kundengewinnung. Insbesondere in der Immobilienverwaltung adressiert coraixx mit der digitalen Belegverarbeitung künftig einen interessanten Markt. Diese Anfangserfolge zeigen u.E., dass die Software-Lösung funktioniert. Nach zuletzt deutlicher Kurskorrektur bestätigen wir unser Rating "Kaufen" mit einem neuen Kursziel von 13,00 Euro (zuvor: 16,00 Euro). 