(shareribs.com) Ottawa 30.08.2019 - Der kanadische Cannabismarkt ist in einigen Provinzen hart umkämpft. Um die Absatzmöglichkeiten zu verbessern, hat Tilray nun die Übernahme eines Cannabis-Einzelhändlers in Alberta angekündigt.Tilray hat in dieser Woche bekanntgegeben, in der Provinz Alberta 110 Mio. CAD in die Übernahme des Cannabis-Einzelhändlers Four20 investieren zu wollen. Für Tilray ist es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...