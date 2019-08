Frankfurt (ots) - Jan Böhmermann ist unter den bisherigen Kandidatinnen und Kandidaten für den Vorsitz der Sozialdemokraten nicht der einzige Satiriker. Es gibt im 20-köpfigen Bewerberfeld mindestens drei ganz unbekannte Aspiranten, denen es nur um die von Andy Warhol benannten 15 Minuten Ruhm zu gehen scheint. Die Grünen kennen dieses Phänomen von der Urwahl der Spitzenkandidaten im Jahr 2012. Ein die anderen Konkurrenten in den Schatten stellender Kandidat - ob weiblichen oder männlichen Geschlechts - ist bei der SPD hingegen nicht zu sehen. Das hat Gründe. Die SPD befindet sich in einem ordnungslosen Zustand, in dem nun vieles dem freien Spiel der Kräfte überlassen wird. Das muss kein Schaden sein. Womöglich wird der Wettbewerb um die Gunst der Partei zeigen, wer stark ist und wer nicht. Auf diese Weise könnte sich das künftige Duo jene Autorität verschaffen, die die letzten Vorsitzenden nie hatten oder allmählich verloren.



